Anamas Dağı'nın yükseklerinde kar, eteklerinde sonbahar havası var - Son Dakika

Konya'daki Anamas Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağarken eteklerinde sonbahardan kalma günler yaşanıyor.

Beyşehir ilçesini çevreleyen, meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu Anamas Dağı, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Türkiye'nin en büyük tatlı su havzası olan Beyşehir Gölü'nün çevrelediği dağın eteklerindeyse sonbahardan kalma günler yaşanıyor. Gölün etrafında yürüyüş yapan vatandaşlar, bir yandan kar manzarası izleyip, diğer yandan martılara ekmek atarak güneşli havanın tadını çıkarıyor.

İki mevsimin bir arada yaşandığı Beyşehir'de gün batımında ise "beyaz gelinliğin" kızıla boyanmasıyla oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Birçok doğa harikasını içinde barındıran dağda, yer yer iklim koşullarına direnen ağaçların yeşilliği, gün kırmızısı, gök mavisi ve bulutların kapladığı zirvesiyle güzel görüntüler oluşuyor.

Bölgeyi gezmeye gelen Rus turist Dimitri Maksimov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göl ve havzasının muhteşem güzellikte olduğunu belirterek "Burası çok güzel. Hem dağdaki kar hem de göldeki güzellikler harika. Her iki mevsimi aynı anda yaşamak çok değişik bir duygu." dedi.

Olga Kuzenova ise Antalya'dan sonra Mersin ve Alanya üzerinden Kapadokya'yı ziyaret ettiklerini belirterek "Antalya'daki tatilimizden sonra burada olmak çok güzel. Hem dağlarında kar var hem de suyu çok güzel. Kısa sürede onlarca kuşu gözlemledim. Bu benim için muhteşem bir deneyim. Buradan gidince birçok arkadaşıma burayı önereceğim." diye konuştu.

Konya'dan bölgeye sık ziyaretler gerçekleştiren Hüseyin Arı da göl ve çevresinin, Antalya'nın Konyaaltı sahilini aratmadığını belirtti.

Arı, "Antalya'da denize girenler dağlardaki kar manzarasını izliyorsa, burası da aynı. Hatta burada karlı dağları çok daha yakından görme şansları var. Dağlarında kar, ovasında ise bahar var. Ege'nin, Akdeniz'in nasıl ki denizi varsa burası da İç Anadolu'nun denizi. Çok güzel bir sahili var. Herkesin gelip görmesini isterim." ifadelerini kullandı.