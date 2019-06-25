Anamed'den yeni sergi

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu" çerçevesinde, "Arşivin Belleği: Marcell Restle'nin Anadolu Araştırmaları" sergisini ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi, 1 Aralık 2019'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, bir yandan alanının önde gelen araştırmacılarından sanat tarihçisi Marcell Restle'nin sistematik çalışma yöntemini gösterirken, diğer yandan Anadolu'daki Geç Antik Çağ, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kültürel varlıkları incelemeye yaşamını adamış bu tutkulu araştırmacının onlarca yıl boyunca oluşturduğu zengin arşivini gözler önüne seriyor.

Marcell Restle'nin Viyana Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nün arşivi olan DiFaB'a (Bizans Araştırmaları Dijital Arşivi) bağışladığı özel koleksiyonundan, vefatından sonra üniversiteye taşınan belge ve malzemelerin büyük bir bölümü ilk kez sergileniyor. Küratörlüğünü yine Viyana Üniversitesi'nden Lioba Theis, Su Sultan Akülker ve Caroline Mang'ın yaptığı sergide ziyaretçiler ayrıca, 1956–2000 yılları arasında oluşturulmuş zengin arşivden, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sanatı ve mimarisi alanlarında yüzlerce fotoğraf ve yazılı belge, teknik ve fotogrametrik çizim, görüntü ve ses kayıtlarını da inceleme fırsatı buluyor. Arşivin dört bölümde ziyaretçilere sunulduğu serginin ilk üç bölümünde Restle'nin İstanbul, Anadolu ve Suriye'nin Havran bölgesinde yaptığı araştırmalar kronolojik olarak yer alırken, son bölümde arşivin kısa bir öyküsü teşhir ediliyor.

Bilime adanmış 84 yıllık bir yaşamın derin izlerini taşıyan arşiv, Restle'nin kimliğine, bir çalışma gününü nasıl geçirmiş olabileceğine, internetin dahi olmadığı bir dönemde zamanı nasıl bölüp, tanzim ederek günümüzdeki bir sanat tarihçisinin üretebildiğinden çok daha fazlasını ürettiğine, çalışırken nasıl bir yol izlediği ve araştırmalarında hangi metotları kullandığına dair bilgiler veriyor.

Sergiyle eş zamanlı ve aynı başlıkları taşıyan İngilizce ve Türkçe olarak yayına hazırlanan kitap da okurlarla buluşuyor. Editörlüğünü serginin de küratörleri olan Lioba Theis, Su Sultan Akülker ve Caroline Mang'ın yaptığı ve çevirisini Yiğit Adam'ın üstlendiği kitap Lioba Theis, Birgitt Borkopp-Restle, Johannes Koder, Friedrich Hild, Klaus Belke, Tolga Uyar, Peter Waldhäusl, Su Sultan Akülker, Caroline Mang, Philipp Pichler, Nina Rannharter ve Cedric Huss'un yazılarından oluşuyor. Marcell Restle'nin araştırmaya adanmış hayatını aktarmanın yanı sıra Anadolu ve komşu bölgelerde yaptığı incelemeleri konu alan kitabın ek bölümünde, birçoğu sergide yer alan fotoğrafa da yer veriliyor.