'ANAMORFOZ ATATÜRK PROJESİ' MARBLE FUARI'NDA İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün değerlerini simgeleyen ve yapımı yaklaşık üç ay süren Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko imzalı 'Anamorfoz Atatürk Projesi', Marble İzmir Fuarı'nda sergilendi. 93 farklı temadan 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser, fuar ziyaretçilerinden ilgi gördü.

Bir doğal taş firması, Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko'nun üzerinde 3 ay çalıştığı 'Anamorfoz Atatürk' eserini, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Marble İzmir Fuarı'nda sergiledi. Birçoğu o döneme ait olan toplam 539 parçadan oluşan eser, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen objelerin birleşiminden oluşuyor. Kökeni Yunanca'dan gelen 'Anamorfoz'un, yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı olduğunu belirten doğal taş firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, 'Prosko' imzalı Atatürk projesinin, üç boyutlu enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak belirdiğini ifade etti.

'SANAT ESERİNE DÖNÜŞMESİ TAM ÜÇ AYI ALDI'

Doğal taşı tek başına bir sanat eseri olarak nitelendirdiklerini söyleyen Çetinkaya, Anamorfoz Atatürk Projesi'nin ortaya çıkış hikayesini anlatarak, "Eserlerinde bilime, sanata katkı sağlayan portreler yapan Patrik Prosko, Atatürk'ün hayatını ve dünyaya bakış açısını inceledi, Nutuk'u okudu ve birlikte sohbetlerimiz oldu. Şişli'deki Atatürk Müzesi ziyaretimizden de fazlasıyla etkilendi. Sonrasında parçaları toplamak için İstanbul'un birçok noktasında antikacıları ve eskici dükkanlarını gezdik. 93 farklı temadan toplamda 539 parçanın bir sanat eserine dönüşmesi, tam 3 ay aldı. Bugün üzerinde ciddi emek harcadığımız bu anlamlı eserin fuarın ilgi odağı olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Odağına sadece ticareti değil, markalaşmayı ve insanı koyan bir şirket olarak mutluluğumuzu kelimelerle tarif etmek zor" ifadelerini kullandı.