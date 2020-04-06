Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri - Son Dakika

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler doğrultusunda korona virüs salgınına karşı Anamur Adliyesi ve E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.



Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, yaptığı açıklamada, adliye ile cezaevinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümler başta olmak üzere, giriş kontrol noktası, duruşma salonları, kalemler, hakim ve savcı odaları, koridorlar ve tüm adliye binası ile kullanılan araçların uzman ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edildiğini söyledi.



Adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara korona virüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldığını, adliye girişine el dezenfektanları ve kolonya konularak korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı tüm yurt genelindeki kamu kurumlarında olduğu gibi Anamur Adliyesi ve cezaevinde gerekli önlemlerin alındığını belirten Ünal, "Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler arttırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılmakta ve maske ile adliyeye girişleri sağlanmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir. Tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların ertelenmiş olması nedeniyle adliyemizdeki insan yoğunluğu büyük ölçüde azalmıştır. İdari izin konusunda da ihtiyacı olan personellerimize, izin kullanmak isteyenlere kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir" dedi.



"Ceza infaz kurumunda çok sıkı tedbirler aldık"



Ceza infaz kurumunda çok sıkı tedbirler alındığını, tutuklu ve mahkum yakınlarının müsterih olmasını isteyen Ünal, "Adalet Bakanlığımızın açıkladığı tedbirler doğrultusunda yapılması gereken işlemler hakkında bir yol haritası belirlenmiş ve ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak, 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak doktor raporu ile belirlendikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır" ifadelerini kullandı.



Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmalarının titizlikle yapıldığını kaydeden Ünal, "Son olarak Bilim Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda cezaevi personelimizin izole edilmesi uygulamasına başlanmış, bu kapsamda 69 cezaevi personelimiz izole altına alınmıştır. İzole edilen personelin ailelerinin ihtiyaçları için ise vefa gurubu oluşturulmuş ve ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Bu süreçte üstün bir fedakarlık göstererek büyük bölümü gönüllü olarak izole altında vardiyalı olarak çalışan cezaevi personelimizi yürekten kutluyoruz. Millet olarak üstün bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günlerde, milli bir şuurla hareket ederek kendilerinden, ailelerinden feragat eden cezaevi personellerimiz bizim için gurur kaynağı olmuştur. Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur. Gereken tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir" diye konuştu. - MERSİN