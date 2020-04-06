Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri - Son Dakika

Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri

6 saat önce

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler doğrultusunda korona virüs salgınına karşı Anamur Adliyesi ve E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri, System.String[]

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler doğrultusunda korona virüs salgınına karşı Anamur Adliyesi ve E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.


Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, yaptığı açıklamada, adliye ile cezaevinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümler başta olmak üzere, giriş kontrol noktası, duruşma salonları, kalemler, hakim ve savcı odaları, koridorlar ve tüm adliye binası ile kullanılan araçların uzman ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edildiğini söyledi.


Adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara korona virüse karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldığını, adliye girişine el dezenfektanları ve kolonya konularak korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı tüm yurt genelindeki kamu kurumlarında olduğu gibi Anamur Adliyesi ve cezaevinde gerekli önlemlerin alındığını belirten Ünal, "Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler arttırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılmakta ve maske ile adliyeye girişleri sağlanmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir. Tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların ertelenmiş olması nedeniyle adliyemizdeki insan yoğunluğu büyük ölçüde azalmıştır. İdari izin konusunda da ihtiyacı olan personellerimize, izin kullanmak isteyenlere kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir" dedi.


"Ceza infaz kurumunda çok sıkı tedbirler aldık"


Ceza infaz kurumunda çok sıkı tedbirler alındığını, tutuklu ve mahkum yakınlarının müsterih olmasını isteyen Ünal, "Adalet Bakanlığımızın açıkladığı tedbirler doğrultusunda yapılması gereken işlemler hakkında bir yol haritası belirlenmiş ve ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak, 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak doktor raporu ile belirlendikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır" ifadelerini kullandı.


Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmalarının titizlikle yapıldığını kaydeden Ünal, "Son olarak Bilim Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda cezaevi personelimizin izole edilmesi uygulamasına başlanmış, bu kapsamda 69 cezaevi personelimiz izole altına alınmıştır. İzole edilen personelin ailelerinin ihtiyaçları için ise vefa gurubu oluşturulmuş ve ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Bu süreçte üstün bir fedakarlık göstererek büyük bölümü gönüllü olarak izole altında vardiyalı olarak çalışan cezaevi personelimizi yürekten kutluyoruz. Millet olarak üstün bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günlerde, milli bir şuurla hareket ederek kendilerinden, ailelerinden feragat eden cezaevi personellerimiz bizim için gurur kaynağı olmuştur. Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde korona virüsü konusunda hiçbir tehdit yoktur. Gereken tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir" diye konuştu. - MERSİN

Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi         
19:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu         
16:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 20:14:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anamur Adliyesi ve ceza infaz kurumunda korona virüs tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]