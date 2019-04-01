Son Dakika Haberleri: Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç Oldu

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç Oldu

23 dakika önce

Mersin'de resmi olmayan sonuçlara göre Anamur Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı MHP'li Hidayet Kılınç oldu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç Oldu, System.String[]
Mersin'de resmi olmayan sonuçlara göre Anamur Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı MHP'li Hidayet Kılınç oldu.

MHP'li Hidayet Kılınç, açılan sandıklardan geçerli 43 bin 628 oyun, 19 bin 517'sini alarak Anamur Belediye Başkanı seçildi.

Kılınç'ın en yakın rakibi CHP'nin adayı Durmuş Deniz 15 bin 681, İYİ Parti'nin adayı Mehmet Türe ise 7 bin 531 oy aldı.

Hidayet Kılınç, 1960 yılında Anamur'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitimini tamamladı. Sağlık Bakanlığında Şube Müdürü olarak görev yaptı. MHP'den 21. Dönem İçel Milletvekili oldu. Hidayet Kılınç, evli ve 1 çocuk sahibi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:10 Kaynak: İHA

Mersin, MHP, Anamur, Hidayet Kılınç, Politika
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