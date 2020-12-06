Anamur Belediye Başkanı Kılınç, depremde hafif hasar gören binada incelemede bulundu - Son Dakika

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, dün Antalya'da meydana gelen depremin ardından hafif hasarın oluştuğu ilçedeki bir binada incelemelerde bulundu.

Anamur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kılınç, beraberindeki Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle İskele Mahallesi'nde 30 yıllık binada inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılınç, depremi şiddetli hissettiklerini ifade etti.

Deprem sonrası ilçedeki 56 mahalle muhtarıyla görüştüklerini aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"Mahalle muhtarımızla tek tek görüşerek herhangi bir hasar olup olmadığını sorduk. Çok şükür şu ana kadar bu bina dışında hiçbir yerde hasar olduğu ihbarını almadık. Bu binamızda da hasar yok denecek kadar az. Mühendislerimiz incelemesini yaptı ve taşıyıcı kolonlarda herhangi bir hasar tespit edemediler. Sadece sıva dökükleri mevcut. Detaylı incelememizi yapacağız."