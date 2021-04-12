Anamur Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı - Son Dakika

Anamur Belediyesince ilçede ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımında bulunuldu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yaptığı açıklamada ilçede 56 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahibi 5 bin haneye ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacağını belirtti.

Ramazan ayının paylaşmak ve muhtaç olana el uzatmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Kılınç, "5 bin gıda paketinin tamamını hayırseverlerimizin desteğiyle temin ettik. Alan elin veren eli görmediği bu yardımlaşma sistemi ile gıda paketlerini ilçemizin 56 mahallesinde ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Bizim dönemimizde ocağı yanmayan, tenceresi kaynamayan ev bırakmayacağız." dedi.