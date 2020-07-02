Anamur Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Anamur Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi

Anamur Belediyesi Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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