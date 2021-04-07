Anamur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi - Son Dakika

Anamur Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolileri ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 56 mahalleye gönderildi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ramazan öncesi hayırsever vatandaşların katkılarıyla gıda kolileri hazırladıklarını belirtti.

Hazırlanan kolilerin ramazan için ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade eden Kılınç, "Acıda, tasada ve kıvançta bir ve beraber olabilmenin bu ülkeyi ayakta tutan en büyük değer olduğuna inanıyorum. Bu zorlu süreci hep beraber atlatacak, ocağı yanmayan, tenceresi kaynamayan ev bırakmayacağız." diye konuştu.???????