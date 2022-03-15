ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI - Son Dakika
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ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI

15.03.2022 16:59

MERSİN'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Uçarı ve Kızılaliler Mahallelerinde ormanlık alanda geçen enerji nakil hatlarının aşırı rüzgardan birbirine sürtmesinden kaynaklı oluşan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çıkan yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI
ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI
ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI
ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI

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Enerji, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANAMUR'DA 1 HEKTARLIK ORMAN YANDI - Son Dakika


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