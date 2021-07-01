Anamur'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, huzurevi inşaatını inceledi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Anamur'a hayırseverlerin bağışlarıyla yaptırılan huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Önal İnaltekin ve Coşgun Gürboğa ve Yaşlı Refahı Daire Başkanı Mustafa Karabey, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile yapımı süren inşaatı inceledi.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Önal İnaltekin, belediye ve vatandaşların desteğiyle yaptırılan huzurevine bakanlık olarak da destek vereceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İncelemeye gelen ekibe teşekkür eden Başkan Hidayet Kılınç da, "İnşallah uzun zamandır devam eden huzurevi projesinin Anamur Belediyesi ve Bakanlığımızın yapacağı iş birliği ile bitirileceğini inanıyorum." dedi.