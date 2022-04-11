Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı

11.04.2022 14:43
Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı

MERSİN'de AK Parti Anamur ilçe binası ile bir iş yerine taş atarak camlarını kıran H.D. (20) yakalandı.

MERSİN'de AK Parti Anamur ilçe binası ile bir iş yerine taş atarak camlarını kıran H.D. (20) yakalandı.

AK Parti Anamur ilçe binası ile aynı caddedeki Suriyeli M.A.'nın iş yerine 8 Nisan gecesi kaldırım taşları atıldı. Parti binası ile iş yerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kimliği saptanan H.D., gözaltına alındı.  İfadesinde olay gecesi alkollü olduğunu belirten H.D., binalara verdiği  zararı da karşılayabileceğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.D., ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.


Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı
Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı
Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı
YORUMLAR
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Suriyeli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anamur 'da AK Parti ilçe binasının camlarını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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