Anamur'da aşure ikramı
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Mersin'in Anamur ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri tarafından aşure günü düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Mersin'in Anamur ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri tarafından aşure günü düzenlendi.
Dişlen Mahallesi'ndeki kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara aşure ikram edildi.
Derneğin Şube Başkanı Nurgül Er, etkinlikteki konuşmasında, "Bu öğreti bin 400 yıldır hala ayakta. Hala anıyoruz. Bu miras bize çok sorumluluk veriyor." dedi.
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