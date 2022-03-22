Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
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Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

22.03.2022 16:52
Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Bilal Bozdemir başkanlığındaki toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sunum yaptı.

Toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar da değerlendirildi.

Bozdemir, toplantıdaki konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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Bilal Bozdemir, Hisarcık, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika


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