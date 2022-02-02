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Anamur'da çiftler nikah için "02.02.2022" tarihini seçti - Son Dakika

Anamur'da çiftler nikah için "02.02.2022" tarihini seçti

02.02.2022 16:37
Anamur'da çiftler nikah için "02.02.2022" tarihini seçti

Mersin'in Anamur ilçesinde, evliliğe ilk adımlarının "unutulmaz bir tarihte" olmasını isteyen çiftler nikahlarını "02.02.2022"de kıydırdı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, evliliğe ilk adımlarının "unutulmaz bir tarihte" olmasını isteyen çiftler nikahlarını "02.02.2022"de kıydırdı.

İlçedeki nikah salonunda, evliliğe ilk adımlarını 2 Şubat 2022'de atmak isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da özel olarak görülen günde Sercan ve Özgür Gülcan çiftinin nikahlarını kıydı.

Gülcan çifti, nikahlarının özel bir günde olmasını istedikleri için 2 Şubat'ı beklediklerini belirtti.

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Evlilik, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da çiftler nikah için '02.02.2022' tarihini seçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anamur'da çiftler nikah için "02.02.2022" tarihini seçti - Son Dakika
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