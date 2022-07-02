Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hidayet Kılınç , ekiplerin kısa sürede denize giriş için engelli rampası ve ahşap yolu yaptığını belirterek, "Bugünden itibaren ilçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilir." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Devlet Bahçeli Parkı'nın sahil kısmına engelliler için denize giriş noktası oluşturdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu - Son Dakika

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