Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu - Son Dakika
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Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu

02.07.2022 13:42
Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu

Anamur ilçesinde, engellilerin plajdan denize rahatça ulabilmeleri için sahile rampa yerleştirildi.

Anamur ilçesinde, engellilerin plajdan denize rahatça ulabilmeleri için sahile rampa yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Devlet Bahçeli Parkı'nın sahil kısmına engelliler için denize giriş noktası oluşturdu.

Ekipler, giriş noktasına engelli rampası yerleştirip ahşap yol kurdu.

Engelliler, yolu ve rampayı kullanarak denize rahatça ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ekiplerin kısa sürede denize giriş için engelli rampası ve ahşap yolu yaptığını belirterek, "Bugünden itibaren ilçemizde bulunan engelli vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Anamur'da engellilerin denize ulaşımı için rampa kuruldu - Son Dakika
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