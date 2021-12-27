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Anamur'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi - Son Dakika

Anamur'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi

27.12.2021 17:06
Anamur'da marketlerde "fahiş fiyat" denetimi

Mersin'in Anamur ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, yazılı açıklamasında, zabıta müdürlüğü ekipleri ile ilçede bulunan marketlerde etiket kontrolü ve fiyat denetimi yaptıklarını belirtti.

Yapılan denetimlerde şu ana kadar fahiş fiyat uygulamasına rastlamadıklarını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"İlçemizde bulunan marketlere yönelik etiket kontrolü ve fiyat denetimi yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık. Denetim yaptığımız iş yeri yetkililerinin de temennisi fiyatların bir an önce düşmesi şeklinde. Krizi fırsata çevirerek sadece para kazanmaya odaklanmayan, vatandaşın cebini de düşünen esnafımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın temel gıda maddeleri başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarını en uygun fiyata alabilmesi için denetimlerimizi arttırarak sürdüreceğiz."

Anamur'da marketlerde fahiş fiyat denetimi
Anamur'da marketlerde fahiş fiyat denetimi

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Hidayet Kılınç, Mersin, Zabıta, Anamur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika


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