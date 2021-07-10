Anamur'da halk pazarı hizmete açıldı - Son Dakika

Mersin'in Anamur içesinde, Akpınar Yaylası kapalı halk pazarı hizmete açıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, açılışta, vatandaşlara Akpınar Yaylası'nın ardından Abanoz ve Kaş yaylalarına da kapalı pazar yeri yapılacağının müjdesini verdi.

Tasarruf ve hibelerle "üreten belediyecilik" modelini hayata geçirdiklerini belirten Kılınç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız tasarruflar ve Ankara'da kurumlarımızla kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde aldığımız hibelerle çok şükür bugün belediyemizi vatandaşlarımıza hizmet edebilir hale getirdik." diye konuştu.

Açılışa, ilçe protokolü ile vatandaşlar da katıldı.