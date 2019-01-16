Son Dakika Haberleri: Anamur'da Hortum Anı Kamerada

Anamur'da Hortum Anı Kamerada

41 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, görüntülendi.

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MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum, görüntülendi.

Anamur'a bağlı Ören Mahallesi'nde oturan Yusuf Zengin, ilçede oluşan hortumun etkisi ile dairesinin karşısındaki blokların çatısındaki tuğlaların ve su tahliye borularının uçma anını kayıt altına aldı. Araçların üzerine düşen tuğlaların ve çatı parçalarının anbean kaydedildiği görüntüde binanın giriş kapılarının çarparak parçalanması ve o esnada içeriye girmeye çalışan 2 kişinin da görüntüleri yansıdı. Kayıt sırasında karşı bloktan fırtınanın kopardığı bir tuğla ise kayıt yapan Zengin'in hemen yanındaki duvara çarptı. Zengin, tehlikeyi birkaç santimetre ile atlatırken meydana gelen hortumda, bir evin çatısı, duvarları ve bir seranın çöktüğü öğrenildi.

- Anamurmersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Ören Mahallesi, Anamur, Güncel
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