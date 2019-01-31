Son Dakika Haberleri: Anamur'da Hortum Muz ve Çilek Seralarını Vurdu

Anamur'da Hortum Muz ve Çilek Seralarını Vurdu

41 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli rüzgar, seraları vurdu.

Anamur'da Hortum Muz ve Çilek Seralarını Vurdu, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli rüzgar, seraları vurdu.

Güleç Mahallesi'nde meydana gelen hortum, tarım alanlarına zarar verdi. Hortumun oluştuğu sırada serasında çalışan İbrahim Bulut (37), ölümden son anda kurtulduğunu belirterek, "Ben seranın diğer kısmında çalışıyordum. O esnada bir gürültü koptu, saniyeler içinde seranın öbür bölümünü parçaladı geçti. Allah'tan benim çalıştığım tarafa gelmedi" dedi. Yaklaşık 60 bin TL zararı olduğunu söyleyen Bulut, kendisine bir şey olmamasına sevinirken serasını eski haline nasıl getireceğini de kara kara düşünüyor. 

Bu arada aynı bölgede bulunan birçok muz serası da hortumda zarar gördü. Kaymakamlık tarafından oluşturulan hasar tespit komisyonu çalışmalara başladı.

Aynı bölgede yaklaşık bir ay öncede hortum meydana gelmiş, seralarla birlikte çilek eğmeleri ve elektrik hatları zarar görmüştü. 

- Anamurmersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

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