Anamur'da ilkokul öğrencilere "Teknoloji Bağımlılığı ve Faydalı Kullanımı" semineri - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde psikologlar tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojiyi Faydalı Kullanma" konulu seminer verildi.

Anamur Belediyesince Malaklar İlköğretim Okulu öğrencilerine psikologlar eşliğinde teknolojinin doğru kullanımı ve teknolojiye bağımlı olmamak için neler yapılması gerektiği anlatılarak öğrenciler bilinçlendirildi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencilerimize teknoloji bağımlılığını ve teknolojiyi faydalı kullanmayı anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.