Anamur'da kapalı devre su sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Anamur'da kapalı devre su sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anamur'a yapılması planlanan kapalı devre su sistemiyle ilgili son gelişmeler düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Anamur'a yapılması planlanan kapalı devre su sistemiyle ilgili son gelişmeler düzenlenen toplantıyla değerlendirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ yetkilileri, Anamur Sulama Birliği Başkanı Ahmet Tor, Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş'ün de katıldığı toplantıda sulama sistemiyle ilgili son gelişmeler paylaşıldı. Toplantıda konuşan DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, 2021 yılı sonuna kadar 18 bin dekar arazimizin kapalı sistemden istifade edeceğini belirterek, çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de, oda ve üreticiler olarak projeye sonuna kadar destek verdiklerini ifade ederek, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Son Dakika

İhbara gelen polisler neye uğradığını anlayamadı! Pitbull cinsi köpeğini saldırttı

Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu

ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü

Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi

İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu