Anamur'da "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Anamur'da "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı

28.03.2022 13:28
Anamur'da "Kitap Günleri" etkinliği yapıldı

Anamur Belediyesince, Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Anamur Belediyesince, Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kültür İşler Müdürlüğü tarafından Muşurap Sanat Sokağı'nda organize edilen "Kitap Günleri" etkinliğinde stantlar kuruldu.

Stantlardaki kitapları inceleyen katılımcılar, yazarlarla da sohbet etme imkanı buldu.

Etkinliğe, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilciler de katıldı.???????

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Kütüphane Haftası, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da 'Kitap Günleri' etkinliği yapıldı - Son Dakika


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