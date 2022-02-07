Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirici broşürler dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde çalışma yaptı.
Esnafları ve alışveriş yapan vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyaran polis, virüse karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirici broşür verdi.
Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.
Kaynak: AA
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