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Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı - Son Dakika

Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

07.02.2022 15:43
Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirici broşürler dağıttı.

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirici broşürler dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde çalışma yaptı.

Esnafları ve alışveriş yapan vatandaşları Kovid-19 tedbirleri konusunda uyaran polis, virüse karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirici broşür verdi.

Ekipler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı.

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Hisarcık, Anamur, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da Kovid-19 tedbirleri anlatıldı - Son Dakika


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