Anamur'da MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Anamur'da MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

21.05.2022 17:58

Anamur ilçesinde MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Anamur ilçesinde MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi.

Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğe, MHP MYK Üyesi Serdar Soydan, MHP Disiplin Kurulu Genel Sekreteri ve YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması yapan Anamur İlçe Başkanı Adnan Gübbük, katılımcılara teşekkür ederek programın hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıda, Soydan ve Ercan ile diğer katılımcılar da birer konuşma yaptı.

Anamur'da MHP'nin Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenlendi
Anamur'da MHP'nin Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenlendi
Anamur'da MHP'nin Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenlendi
Anamur'da MHP'nin Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı düzenlendi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anamur'da MHP'nin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anamur'da MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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