Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı - Son Dakika
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Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı

31.03.2022 15:11
Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı

Mersin'in Anamur ilçesinde, ilkokul öğrencileri kaymakamlık binasında ders işledi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, ilkokul öğrencileri kaymakamlık binasında ders işledi.

Çeltikçi ve Fatih ilkokullarının öğrencileri, öğretmenleriyle kaymakamlığı ziyaret etti.

Hayat bilgisi dersini burada işleyen öğrencilere, yönetim birimleri ve idari işleyiş hakkında da bilgi verildi.

Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Bilal Bozdemir, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri, pratik uygulamalarla geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.

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Mersin, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı - Son Dakika


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