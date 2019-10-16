Son Dakika Haberleri: Anamur'da orman yangını(2)
Son Dakika Güncel Anamur'da orman yangını(2)

Anamur'da orman yangını(2)

26 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangını, kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

Anamur'da orman yangını(2)

Mersin, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi
Amerikalılarla, Suriye Milli Ordusu arasında tehlikeli yakınlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk teklifine yanıt: Biz terör örgütü ile masaya oturmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 01:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anamur'da orman yangını(2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]