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Anamur'da orman yangını

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

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MERSİN'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında, Köprübaşı Mahallesi Aralar mevkisinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen duman ve alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 65 kişilik ekip, 6 arazöz 3 su tankı ile alevlere müdahalede bulunurken, bölge halkı da çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmalarına 5 teknik eleman ve 3 itfaiye aracı da katıldı. Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.


Köprübaşı, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:04 Kaynak: DHA
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