Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor - Son Dakika
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Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor

18.04.2022 12:30

Mersin'in Anamur ilçesinde örtü altında çilek hasadı sürüyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde örtü altında çilek hasadı sürüyor.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, hasadı süren ürünler hem iç piyasaya hem de ihracata gönderiliyor.

Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üretici Fahrettin Serbest'in serasındaki hasat etkinliğine katıldı.

Gümüş, gazetecilere iç piyasaya gönderilen ürünlerin kilogramının 17 liradan, ihracata gidenlerin ise 28 liradan satıldığını söyledi.

Çileğe ilgiden memnun olduklarını belirten Gümüş, " Rusya, Romanya, Polonya, Irak ve Gürcistan'a giden ülkemizin çileği, başta üreticilerimiz olmak üzere tarım sektörünün tüm paydaşlarının yüzünü güldürdü." dedi.

Gümüş, ziyaret ettikleri çiftçilere sağlıklı bir üretim için uyarılarda da bulunduklarını anlatarak, "İnsan sağlığı için kalıntı olmayan üretim çok önemli. Kalıntısız ve kaliteli ürün doğru zamanda hasat edildiği sürece ihracat artarak devam edecektir. Hem ülkemizin hem de kıymetli üreticilerimizin yüzü gülecektir." diye konuştu.

Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor
Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor
Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor
Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor

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Örtü altında köy domatesinde hasat başladı Örtü altında köy domatesinde hasat başladı Kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat mesaisi Kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde hasat mesaisi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anamur'da örtü altında çilek hasadı devam ediyor - Son Dakika
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