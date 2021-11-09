Anamur'da "Özel öğrenciler" kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Anamur Turizm ve Kültür Derneği tarafından ilçede eğitim gören özel öğrencilere yönelik kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Köşekbükü Mağarası sosyal tesislerindeki programa Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, dernek yöneticileri ve özel öğrencileri katıldı.

Dernek Başkanı Fatih Şen, özel öğrencilerin farklı bir atmosferde güzel bir gün yaşatmanın yanında tarihi ve turistik doğal güzelliklerini de tanıtmak istediklerini belirterek, "Onların mutlu olduklarını görmek bizi daha da mutlu ediyor. Bu tür aktivitelerimiz devam edecek." dedi.