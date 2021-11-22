Anamur'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika

KADES sistemini anlatan broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kamu kurumları ile kentin farklı noktalarında KADES hakkında kadınlara bilgiler verdi.

Mersin 'in Anamur ilçesinde polis ekipleri ilçede İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( KADES ) uygulamasını tanıttı.

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