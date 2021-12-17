Mersin'in Anamur ilçesinde emniyet ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı, Saçkan Kavşağı, Muşurup Sanat Sokağı ve Bankalar Caddesi'nde vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.
Emniyet güçleri, vatandaşlardan kendilerini arayıp savcı, polis veya hakim olarak tanıtan ve para isteyenlere itibar etmemelerini istedi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anamur'da polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika