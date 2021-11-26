Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda çocuklara trafik kuralları ve çevre duyarlığı eğitimi verdi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri, öğrencilere dış etkenlere karşı kendilerini asıl korumaları gerektiğini, çevre duyarlılığı ve hayvan sevgisini anlattı.
Trafik polisleri de slayt ve uygulamalı olarak trafik kurallarına değindi.
Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anamur'da polislerden öğrencilere trafik kuralları ve çevre duyarlılığı eğitimi - Son Dakika