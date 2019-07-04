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Anamur'da sazlık yangını

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesindeki sazlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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MERSİN'in Anamur ilçesindeki sazlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki evlere sıçramadan, itfaiye görevlilerince söndürüldü. 
Anamur'a bağlı  Ören Mahallesi'ndeki sazlıkta, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Anamur Şubesi ile Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri su tankı ve arazöz ile sevk edildi. Ekipler, çevredeki evlere sıçramadan, 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:59 Kaynak: DHA
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