Son Dakika Haberleri: Anamur'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Anamur'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Anamur'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde iki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anamur'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde iki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında köpek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine A.Ç. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden vuruldu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - MERSİN

Anamur, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü
Kavgada yanlışlıkla oğlunu öldürdü İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:09:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anamur'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]