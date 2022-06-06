Güvenli Yaşam Projesi kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak kontör, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirerek, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde polise bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anamur'da telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür - Son Dakika

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