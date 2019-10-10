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Son Dakika 3. Sayfa Anamur'da uyuşturucu operasyonu

Anamur'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 3 şüpheli 2.40 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Anamur'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 3 şüpheli 2.40 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 şüphelinin, Mersin'den aldığı uyuşturucu maddeyi Anamur ilçesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, uyuşturucuyu sevk eden şüpheli araç ile öncülük yapan aracı ilçe girişinde durdurdu.


Araçlarda ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 2.40 gram metamfetamin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ile 4 adet sentetik hap ele geçirildi.


Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Anamur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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