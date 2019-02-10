Son Dakika Haberleri: Anamur'da Yamaçtan Kopan Kayalar Yola Düştü

Anamur'da Yamaçtan Kopan Kayalar Yola Düştü

32 dakika önce

MERSİN ile Antalya'nın birbirine bağlandığı D-400 yolunun Anamur ilçe sınırlarında kalan bölümünde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü.

Anamur'da Yamaçtan Kopan Kayalar Yola Düştü, System.String[]
MERSİN ile Antalya'nın birbirine bağlandığı D-400 yolunun Anamur ilçe sınırlarında kalan bölümünde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü.

Anamur ilçe merkezi ile Antalya Gazipaşa yönündeki 1'inci tünel mevkisinde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Bu sırada yoldan sürücü geçmemesi, olası faciayı önledi. Trafik ekiplerince uyarı levhalarının konulduğu yolda ulaşım, tek şeritten verildi. Yağışların aralıklarla sürdüğü bölgede heyelan tehlikesi olduğu belirtildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:33 Kaynak: DHA

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