Anamur'da Yamaçtan Kopan Kayalar Yola Düştü
32 dakika önce
MERSİN ile Antalya'nın birbirine bağlandığı D-400 yolunun Anamur ilçe sınırlarında kalan bölümünde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü.
MERSİN ile Antalya
'nın birbirine bağlandığı D-400 yolunun Anamur
ilçe sınırlarında kalan bölümünde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü.
Anamur ilçe merkezi ile Antalya Gazipaşa
yönündeki 1'inci tünel mevkisinde, yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Bu sırada yoldan sürücü geçmemesi, olası faciayı önledi. Trafik ekiplerince uyarı levhalarının konulduğu yolda ulaşım, tek şeritten verildi. Yağışların aralıklarla sürdüğü bölgede heyelan tehlikesi olduğu belirtildi.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:33 Kaynak: DHA
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