Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Hükümet Konağı'nda yargın tatbikatı gerçekleştirildi.
Kaymakam Bilal Bozdemir'in koordinesindeki tatbikatta, toplantı salonundaki eğitimin ardından tatbikat gereği yangın alarmı çaldı.
Binadakiler, ekiplerin koordinesinde bahçedeki güvenli alana yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri de tatbikat senaryosu kapsamında yangına müdahale etti.
Tatbikatta katılımcılara, binadaki yangın söndürme malzemelerinin kullanımı konusunda eğitim de verildi.
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