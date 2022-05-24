Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı

24.05.2022 14:33
Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Hükümet Konağı'nda yargın tatbikatı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Hükümet Konağı'nda yargın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaymakam Bilal Bozdemir'in koordinesindeki tatbikatta, toplantı salonundaki eğitimin ardından tatbikat gereği yangın alarmı çaldı.

Binadakiler, ekiplerin koordinesinde bahçedeki güvenli alana yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri de tatbikat senaryosu kapsamında yangına müdahale etti.

Tatbikatta katılımcılara, binadaki yangın söndürme malzemelerinin kullanımı konusunda eğitim de verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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