Anamur'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamaya katılan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve diğer ilgililer yaya ve sürücülere güvenli trafik konusu hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Bozdemir, yaptığı açıklamada, trafikte farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğini kaydetti.

Sürücü ve yayalar da uygulamadan dolayı memnun olduklarını bildirdi.