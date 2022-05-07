Anamur'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Anamur'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 16:33

Mersin'in Anamur ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamaya katılan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve diğer ilgililer yaya ve sürücülere güvenli trafik konusu hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Bozdemir, yaptığı açıklamada, trafikte farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiğini kaydetti.

Sürücü ve yayalar da uygulamadan dolayı memnun olduklarını bildirdi.

Anamur'da Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Anamur'da Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Anamur'da Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı
Anamur'da Yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anamur'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anamur'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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