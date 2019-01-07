Son Dakika Haberleri: Anamur'da Yayla Evleri Sular Altında Kaldı

Anamur'da Yayla Evleri Sular Altında Kaldı

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle yayla evleri sular altında kaldı.

Anamur'da Yayla Evleri Sular Altında Kaldı, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle yayla evleri sular altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Abanoz Yaylası'nda sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü. Bazı yayla sakinleri, eşyalarını sular altında kalmaması için evlerin çatısına çıkardı.

Yaşanan tüm bu olumsuzlukların yanında yaylaya yağan aşırı kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

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