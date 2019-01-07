Anamur'da Yayla Evleri Sular Altında Kaldı
1 saat önce
Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle yayla evleri sular altında kaldı.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle yayla evleri sular altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, Abanoz Yaylası'nda sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü. Bazı yayla sakinleri, eşyalarını sular altında kalmaması için evlerin çatısına çıkardı.
Yaşanan tüm bu olumsuzlukların yanında yaylaya yağan aşırı kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:44 Kaynak: İHA
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