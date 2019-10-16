Son Dakika Haberleri: Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale
Son Dakika Güncel Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Anamur'da yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınlarına müdahale, System.String[]

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Anamur ilçesi Çaltıbükü ve Kılıç mahalleleri arasındaki ormanlık alan ve arazideki farklı noktalarda dün saat 14.00 sıralarında yıldırım düşmeleri sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 50 kilometrelik alanda farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale etti. Çevre illerden de destek istendi. Yangın söndürme helikopterleri, 27 arazöz, 6 itfaiye aracı, 20 teknik ekip, 100 yangın görevlisinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınları söndürme çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi.


İtfaiye, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:42 Kaynak: DHA
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