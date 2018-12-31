Son Dakika Haberleri: Anamur'da Yol Çöktü

Anamur'da Yol Çöktü

58 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde yağış sonrası D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

Anamur'da Yol Çöktü, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde yağış sonrası D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış, heyelanı da beraberinde getirdi. İlçede Melleç Mahallesi'ni D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlayan tali yol, aşırı yağışın çamurlaştırdığı toprağın kayması sonucu çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:43 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:41:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anamur'da Yol Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]