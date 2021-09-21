Anamur'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede yol yapım ve asfalt çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Kılınç, belediye tesislerinde düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçedeki yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kılınç, "Görev sürem içerisinde ilçede asfalt olmayan tek yol kalmayacak. Sera yolları da dahil olmak üzere asfaltsız yol bırakmayacağız." dedi.

Büyükşehir Belediyesine eleştirilerde bulunan Kılınç, "Büyükşehir Belediyesi görev alanındaki yol ve bağlantı yollarını yapmıyor. Meclis kararı olarak, bazı mahalle ve köy bağlantı yollarının kimin sorumluluk sahasında olduğunun tespiti için Büyükşehir Belediyesine yazdık. Eğer bu yollar bizimse, çalışmalarını yapacağız." diye konuştu.

Kılınç, ilçeye doğal gaz getirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.