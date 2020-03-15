Anamur'da "zimem" geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anamur'da 'zimem' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Anamur'da "zimem" geleneği yaşatılıyor

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde, Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında topladıkları parayla bir köy bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi.

Anamur'da

Mersin'in Anamur ilçesinde, Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında topladıkları parayla bir köy bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi.


Ortaköy Hidayet Sinanoğlu Okulu öğrencileri "Bir Okul Bir Ekol" projesi kapsamında "yardımlaşma" temasını seçerek projenin ilk adımını Emirşah Mahallesi bakkalı, ikinci adımını da Çarıklar Mahallesi bakkalında gerçekleştirdi. Bu ay ise Güngören Mahallesi'ndeki bakkalın veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını ödediler.


Proje hakkında konuşan okul müdürü Hasan Asa, "İhtiyacı olan kişilerin mahalle bakkalındaki borçlarını ödeyerek atalarımızdan kalan 'zimem defteri' geleneğini kendi çapımızda uygulamaya çalışıyoruz. Projemize 430 öğrenci, 370 öğrenci velisi ve 47 okul personelimizin tamamı katkıda bulundu. Emeği geçen tüm öğretmenlerime, öğrencilerime ve öğrenci velilerime teşekkür ederim" dedi.


Bakkal dükkanı sahibi de örnek bir projeyi gerçekleştiren öğrencileri kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN

Çarıklar Mahallesi, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:32 Kaynak: İHA
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