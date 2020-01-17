Anamur'daki cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anamur'daki cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Anamur'daki cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin adliye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Anamur'daki cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin adliye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Çukurabanoz Mahallesi'nde 15 Ağustos 2018 tarihinde K.B. isimli şahsın av tüfeği ile öldürülmüş vaziyette ormanlık alanda bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, şahsın eşi, çocukları, kardeşleri ve komşularının da aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.


Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Zanlının, jandarmadaki ifadesinde, arazi anlaşmazlığı bulunan K.B.'yi ormanlık alanda av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. - MERSİN

Mersin, Anamur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
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