Anamur'daki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti
18 dakika önce
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu ağır yaralanan ev sahibi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
'in Anamur
ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu ağır yaralanan ev sahibi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bugün akşam saatlerinde Saray
Mahallesi'nde bulunan Memurlar Sitesi'nin birinci katındaki dairede büyük bir patlama meydana geldi. Klima motorundan kaynaklandığı belirlenen patlama sonucu evin bir duvarı yıkılırken, evin içinde ve çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle birinci kattan düşerek ağır şekilde yaralanan Sevim Tufan (60) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Tufan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MERSİN
Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?