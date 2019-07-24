Son Dakika Haberleri: Anamur'daki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Anamur'daki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti

18 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu ağır yaralanan ev sahibi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anamur'daki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motorunun patlaması sonucu ağır yaralanan ev sahibi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bugün akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde bulunan Memurlar Sitesi'nin birinci katındaki dairede büyük bir patlama meydana geldi. Klima motorundan kaynaklandığı belirlenen patlama sonucu evin bir duvarı yıkılırken, evin içinde ve çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle birinci kattan düşerek ağır şekilde yaralanan Sevim Tufan (60) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Tufan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MERSİN
Mersin, Anamur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
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