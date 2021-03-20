Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Zümrüt Cömertler'in hazırladığı 7 kişilik asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinden oluşan tek liste seçildi.

Cemiyet başkanı olacak isim, 7 kişilik asil yönetim kurulu üyelerinin kullanacağı oyla yönetim kurulu içinden belirlenecek.

Cömertler, yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin onurlu olduğunu ifade etti.