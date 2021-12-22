Anamur Hayvanları Koruma Derneği, hayırseverleri yardıma çağırdı - Son Dakika

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Zeynep Güngörmüş, dernek binasının satılmak üzere olduğunu belirterek, yeni bir bina için hayırseverlerin yardımda bulunmasını istedi.

Güngörmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve tedavilerinin yapıldığı dernek binasının yakın zamanda satılacağını ve derneğin binasız kalacağını belirtti.

Soğuk günlerde hayvanların dışarda kalmasını istemediklerini ifade eden Güngörmüş, hayırseverlerden destek beklediklerini kaydetti.