Anamur Kaymakamı Aydın Memük, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memük, mesajında, milli mücadele ve bağımsızlık destanının simgesi olan İstiklal Marşı'nın "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelemizin en çetin geçtiği dönemde yüreği vatan millet sevgisiyle ve bağımsızlık aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız, milletimizin hürriyet ve istiklaline olan bağlılığının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, vatan ve bayrak sevdasının en güzel ifadesidir. Bu vesileyle, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."